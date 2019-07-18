Политика

11:41 18.07.2019

Місія СКУ розраховує на демократичні, прозорі та чесні парламентські вибори в Україні

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Місія СКУ розраховує на демократичні, прозорі та чесні парламентські вибори в Україні

Міжнародна місія Світового конгресу українців (СКУ) розраховує, що влада України і правоохоронні органи забезпечать демократичні, прозорі та чесні парламентські вибори.

"Місія СКУ спостерігатиме за позачерговими парламентськими виборами, які заплановані на 21 липня цього року, і зосереджуватиметься на таких аспектах: коментар правових засад виборчого процесу, зокрема внутрішнього законодавства і норм права України, а також зобов'язань України перед організацією з безпеки і співробітництва у Європі і в контексті інших міжнародних стандартів демократичного волевиявлення", - сказав глава Міжнародної місії Світового конгресу українців зі спостереження за виборами в 2019 році в Україні Євген Чолій на прес-брифінгу в четвер у Києві.

Місія СКУ також ознайомиться з готовністю України щодо забезпечення демократичних виборів і стосовно протидії можливим іноземним втручанням, включно з кібератаками, маніпуляціями і порушеннями виборчого процесу.

Крім того, місія здійснюватиме моніторинг у всьому світі різними мовами з виявлення можливих "спроб послабити Україну під час цього виборчого року".

Серед інших завдань - моніторинг виборчого процесу в день виборів, подальшого підрахунку голосів і передання бюлетенів із дипломатичних представництв за кордоном.

Місію представлятимуть 125 довготермінових спостерігачів із 28 країн. Вони здійснюватимуть медіамоніторинг будь-яких фактів дезінформації (20 мовами).

Також місія зареєструвала в Центральній виборчій комісії 143 короткострокових спостерігачі з 30 країн.

Чолій зазначив, що місія СКУ випустить чотири звіти щодо парламентських виборів в Україні, зокрема три після виборів: 22 липня, 24 липня і заключний звіт - через вісім тижнів після виборів.

"Місія СКУ бажає успіху структурам влади і правоохоронним органам України в забезпеченні демократичних, прозорих і чесних парламентських виборів, а також сподівається, що українські виборці масово скористаються своїм конституційним правом обрати народних депутатів України", - сказав Чолій.

Раніше глава міжнародної місії СКУ Чолій констатував зростання довіри з боку українських виборців до виборчої системи України на прикладі минулих навесні президентських виборів.

Теги: #ску #вибори
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