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13:03 10.12.2020

В Кривом Роге правоохранители провели почти 50 обысков по подозрению в присвоении 6 млн грн бюджетных средств - полиция

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В Кривом Роге правоохранители провели почти 50 обысков по подозрению в присвоении 6 млн грн бюджетных средств - полиция

В Кривом Роге полиция разоблачила группу лиц в хищении 6 млн грн бюджетных средств, сообщено о подозрении чиновнику городского совета, директору частного предприятия и четырем исполнителям, сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Установлено, что в течение 2019-2020 годов проводились работы по строительству и реконструкции объектов системы здравоохранения и образования, расположенных на территории г.Кривой Рог. С целью присвоения бюджетных средств их распорядитель - руководитель одного из управлений исполкома Криворожского горсовета - и директор частного предприятия, наладили процесс по внесению в акты выполненных работ ложных сведений", - сказано в сообщении.

Также злоумышленники привлекли еще 4-х человек - начальника отдела одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и работников частного предприятия. Как результат - в официальных документах отображалась необоснованно завышенная, как правило, более чем в 2 раза, стоимость использованных строительных материалов.

Задокументировано 5 фактов хищения бюджетных средств на сумму свыше 6 млн грн.. Средства были предназначены для реконструкции помещений под амбулатории центров первичной медико-санитарной помощи и строительства системы водоотведения одной из местных школ.

"Полученные средства злоумышленники впоследствии легализовали путем приобретения дорогих автомобилей премиум-класса", - добавили в полиции.

Так, 9 декабря, правоохранители провели 49 санкционированных обысков в рабочих кабинетах распорядителей бюджетных средств, офисных помещениях подрядных и проектных предприятий, поставщиков строительных материалов, местах проживания участников группы, их автомобилях и гаражах. Изъяты документы, черновые записи, деньги, компьютерная оргтехника, а также автомобили общей стоимостью почти 5 млн грн.

Сообщено о подозрении чиновникам Криворожского горсовета и работникам предприятия - по ч.3, 5 ст.191 и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Теги: #кривий_ріг #нацполіція #обшуки
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