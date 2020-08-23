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07:16 23.08.2020

Зеленський: на місці Лукашенка я би провів повторні вибори протягом місяця за участю міжнародних спостерігачів

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Зеленський: на місці Лукашенка я би провів повторні вибори протягом місяця за участю міжнародних спостерігачів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президенту Білорусі Олександру Лукашенку слід було б в ситуації, що склалася провести в стислі терміни повторні вибори президента цієї країни.

"Давайте уявимо, що я впевнений в собі, і впевнений у виборі людей. Як я можу всіх заспокоїти? Я б точно сказав: "Протягом місяця буде нове голосування. І я беру участь у нових виборах. Хто ще хоче брати участь - вперед!", - сказав Зеленський в інтерв'ю Euronews.

Президент України також наголосив, що запросив би на ці вибори всіх можливих міжнародних спостерігачів.

Теги: #вибори #білорусь
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