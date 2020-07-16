Политика

14:55 16.07.2020

КС перешел к закрытой части заседания для принятия решения по делу о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

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КС перешел к закрытой части заседания для принятия решения по делу о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

Конституционный суд Украины перешел к закрытой части заседания для принятия решения по делу о конституционности закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", сообщил отдел коммуникаций КС и правового мониторинга в четверг.

Согласно сообщению, судья-докладчик отметил, что в целях обеспечения полного и объективного рассмотрения дела направлены запросы в государственные органы и научные учреждения для получения их позиций по вопросам, поднятым в конституционном представлении.

Авторы представления считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлено преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса.

Кроме того, по мнению народных депутатов, внесенными законом изменениями нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов.

Как сообщалось, Рада 13 мая приняла закон №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), спикер парламента 21 мая отправил его на подпись главе государства. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 22 мая.

Законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на усовершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка. Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

Представление от 64 народных депутатов Украины поступило в КС 11 июня.

Теги: #банки #кс #мвф
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