Политика

19:44 18.06.2020

Восточное партнерство есть и будет приоритетом внешней политики ЕС

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Восточное партнерство есть и будет приоритетом внешней политики ЕС

Президент Европейского Совета Шарль Мишель констатирует, что Восточное партнерство является приоритетом внешней политики Европейского Союза.

Соответствующее заявление он сделал в четверг в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась по окончании видео-конференции лидеров Восточного партнерства (ВП).

Мишель подчеркнул, что та поддержка, которую ЕС продемонстрировал странам ВП во время пандемии коронавируса, "продемонстрировала важность Восточного партнерства". "Лидеры выразили политическую волю продолжать строить пространство совместной демократии, благосостояния и стабильности, основанной на наших общих ценностях, которые базируются на правилах международного порядка и права. Восточное партнерство – это приоритет внешней политики для Европейского Союза и будет продолжать оставаться таким", - заявил президент Европейского Совета.

При этом Мишель особо отметил, что такое общее пространство должно соответствовать с европейскими приоритетам, среди которых он назвал демократию, права человека, верховенства права, гендерное равенство, структурные реформы и борьбу с дезинформацией.

Говоря о перспективе отношений со странами ВП, президент Совета констатировал, что уже существующие соглашения об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдавией предоставляют для этого "огромный потенциал". "Мессидж, который мы сегодня посылаем – очень четкий – мы хотим улучшить эти отношения, потому что это партнерство для нас стратегическое"», - добавил Мишель.

Теги: #восточное_партнерство
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