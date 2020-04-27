Украина ожидает в 2020г два транша от МВФ по $1,75 млрд, обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей

Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда (МВФ) по $1,75 млрд и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей, однако по программам по борьбе с коронавирусом переговоров не ведет, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Ожидаются до конца года (это предмет дискуссии, мы хотим эту сумму увеличить) $3,5 млдд. Речь идет о двух трашах - $1,75 млрд и $1,75 млрд", - сказал он на онлайн-заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможеннй политики в понедельник.

Марченко напомнил депутатам: для дальнейшего сотрудничества нужно принять законопроект усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

"Украина работает над структурной программой EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть мы полагаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь", - сказал министр, комментируя возможность заключения договоренности по так называемой "антиэпидемиологической" программе.