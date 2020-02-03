Политика

13:03 03.02.2020

Рейтинг доверия к Гончаруку резко снизился после публикации записи разговоров на встрече с представителями НБУ

2 мин читать
Рейтинг доверия к Гончаруку резко снизился после публикации записи разговоров на встрече с представителями НБУ

Рейтинг доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку, согласно результатам опроса, упал после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.

Об этом сообщается в исследовании Центра "Социальный мониторинг" (ЦСМ) и Украинского института социальных исследований, обнародованном 3 февраля.

Согласно результатам опроса, вариант ответа "совсем не доверяю" или "скорее не доверяю" выбрали 65,5% респондентов. Доверие премьер-министру выразили 23,5%. Баланс доверия составил -42%.

При этом, 38,5% опрошенных заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку после обнародования аудиозаписей. Никак не изменилось отношение к премьер-министру у 46,9% опрошенных, а 1,8% респондентов сообщили, что аудиозаписи улучшили их отношение к Гончаруку.

Исследование проводилось ЦСМ и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года. Были опрошены 2003 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95. Опрос проводился в виде индивидуального интервью по месту жительства респондента.

Как сообщалось, 16 января ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Теги: #гончарук #рейтинг_доверия #запись
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:44 03.02.2020
Кабмин утвердил план предотвращения распространения в Украине нового коронавируса

Кабмин утвердил план предотвращения распространения в Украине нового коронавируса

20:02 31.01.2020
143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине смогли снизить тарифы - Гончарук на совещании у Зеленского

143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине смогли снизить тарифы - Гончарук на совещании у Зеленского

19:25 30.01.2020
В январе и феврале люди должны получить платежки со сниженными тарифами

В январе и феврале люди должны получить платежки со сниженными тарифами

14:14 29.01.2020
Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, будет объявлен новый конкурс – Гончарук

Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, будет объявлен новый конкурс – Гончарук

13:12 29.01.2020
Кабмин решил создать Офис контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге - Гончарук

Кабмин решил создать Офис контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге - Гончарук

13:00 29.01.2020
Правительство усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности - Гончарук

Правительство усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности - Гончарук

12:11 29.01.2020
Кабмин решил ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции - Гончарук

Кабмин решил ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции - Гончарук

18:28 28.01.2020
В ЕС знают о чувствительности проведения земельной реформы и поддерживают постепенный подход ее осуществления – исполнительный вице-президент ЕК Домбровскис

В ЕС знают о чувствительности проведения земельной реформы и поддерживают постепенный подход ее осуществления – исполнительный вице-президент ЕК Домбровскис

18:25 28.01.2020
Украина выступает за обновление положений торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – Гончарук

Украина выступает за обновление положений торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – Гончарук

18:03 28.01.2020
Украина рассчитывает на получение €500 млн 2-го транша макрофинпомощи ЕС в I кв.-2020 года

Украина рассчитывает на получение €500 млн 2-го транша макрофинпомощи ЕС в I кв.-2020 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

Зеленский и Эрдоган 3 февраля примут участие в Украино-турецком бизнес-форуме в Киеве

ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

ПОСЛЕДНЕЕ

В США участники президентской гонки приступают к праймериз

"Слуга народа" выдвинула на промежуточные выборы в округе №179 Харьковской области Викторию Алексейчук

Спикер парламента Эстонии обвинил РФ в аннексии эстонских территорий

Рада на следующей неделе может предварительно одобрить уменьшение своего состава и переход к пропорциональным выборам – предварительная повестка дня

Брюссель подтверждает визит главы дипломатии ЕС в Иран

В Иране ждут визита главы дипломатии ЕС

Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

Украина уже думает над тем, как восстанавливать, развивать и сделать из Донбасса успешный процветающий регион после прекращения войны - Ермак

Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма - Ермак

Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА