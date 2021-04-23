Ляшко: 84 компании записались на вакцинацию от COVID-19

На вакцинацию от COVID-19 записалось уже 84 компании, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"За вчера уже записалось 84 коллектива. В целом это 10,39 тыс. человек", - сказал он.

Ляшко добавил, что вакцинация организованных коллективов - это не нарушение дорожной карты вакцинации. "Там четко прописано, что одновременно может работать несколько этапов. Чтобы вакцина эффективно использовалась, будут приглашаться люди с других этапов вакцинации", - сказал он.

Как сообщалось, компании могут записаться на вакцинацию от COVID-19 при условии, что более 50 их сотрудников желают получить прививку.

Оставить заявку на выезд мобильной бригады по иммунизации в коллектив можно по телефону контакт-центра Минздрава. Вакцинация организованных коллективов будет проходить только при наличии достаточного количества вакцины и в соответствии с этапами вакцинации. Дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставки вакцины.

Коллективы должны заранее назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации, составить поименные списки желающих вакцинироваться (от 50 человек), но необходимо учесть, что одна мобильная бригада может сделать примерно 100 прививок в день.

Руководство компании должно обеспечить необходимые условия, в частности помещение для вакцинации, помещения для медицинского наблюдения в течение 30 минут после прививок, которое может вместить 5-10 человек, средства индивидуальной защиты.