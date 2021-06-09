Киевляне теперь могут записаться на вакцинацию от коронавируса в МВЦ через сервис Helsi.me – КГГА

В Киеве открыли предварительную запись на массовую вакцинацию в Международный выставочный центр через сервис Helsi.me, благодаря чему киевляне теперь смогут записаться на массовую вакцинацию от COVID-19 и не тратить время в живой очереди, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно зайти по прямой ссылке на сайт сервиса helsi.me и выбрать день и время вакцинации. Подтверждение записи будет направлено в СМС-сообщении, которое нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что запись на вакцинацию от коронавируса через сервис пока доступна только для киевлян.

Также в КГГА напоминают, что для киевлян старше 18 лет, прививки проводятся каждые выходные в Международном выставочном центре (просп. Броварской, 15, корпус 4, вход 4-А, ст. метро "Левобережная").

"В выставочном центре отработана оптимальная логистики в соответствии со стандартами ВОЗ для желающих привиться. И сегодня одна из основных задач - это сократить время ожидания на вакцинацию в очередях, а оптимальное, чтобы их вообще не было. Так, один из инструментов, который поможет избежать образования очередей - это запись на вакцинацию на конкретное время. Такую возможность горожанам дает сервис Helsi.me. Записаться на вакцинацию сможет каждый, кто хочет сделать прививку в Центре вакцинации", - отметил по этому поводу замглавы КГГА Николай Поворозник.

Как сообщается, вакцинация против COVID-19 проводится бесплатно в рамках государственной программы по вакцинации населения. Для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом в рамках реформы первичного звена здравоохранения.