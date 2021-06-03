Медицина

15:31 03.06.2021

Минздрав Украины начал запись на вакцинацию против COVID-19 граждан с временно оккупированных территорий

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Минздрав Украины начал запись на вакцинацию против COVID-19 граждан с временно оккупированных территорий

Министерство здравоохранения Украины начало запись на вакцинацию против коронавирусной инфекции граждан страны, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей, а также в АР Крым и Севастополе, сообщает пресс-служба министерства.

"С февраля текущего года Минреинтеграции совместно с Минздравом была начата работа по алгоритму вакцинации для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. С сегодняшнего дня я рад сообщить о старте записи на вакцинацию. И уже к концу мая - середине июня будет начата вакцинация наших граждан с ВОТ. Вакцинация будет проходить в определенных местными управлениями здравоохранения опорных больницах. Вакцина уже завезена", - рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В очередь на вакцинацию записывают граждан, принадлежащих к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше).

"Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0 800 60 20 19. Во время разговора, оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки. Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту - в случае его отсутствия", - указывается в сообщении.

Идентификаторы будут передаваться Государственной пограничной службе Украины для пропуска записавшихся на вакцинацию на подконтрольную правительству территорию.

Граждане, имеющие уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.

Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Теги: #вакцинация #оккупированные_территории #минздрав #запись
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