Пациенты смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через пациентский кабинет своей МИС – эксперт

Медицинские информационные системы (МИС) готовятся сопровождать вакцинацию от COVID-19, пациенты смогут записаться на вакцинацию, в том числе, через пациентский кабинет своей медицинской информационной системы (МИС), сообщил директор департамента внедрения и продаж группы компаний разработчиков мединформсистем IT4Medicine Богдан Кизюн.

"Сейчас регистрируются цифровые формы, и затем, в соответствии с началом первой волны вакцинации, в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) МИСам будет доступен функционал для организации и мониторинга вакцинации граждан от COVID-19. Это значит, что скоро пациенты смогут записаться на вакцинацию от коронавируса, в том числе, через пациентский кабинет своей МИС", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Корме того, по словам Кизюна, «врачи будут вносить данные о вакцинации через знакомый для них функционал электронных медицинских записей».

Эксперт уточнил, что для получения возможности функционала иммунизации МИС необходимо иметь соответствующий модуль ЭМЗ.

"Функционал, согласно планам eHealth, позволит также собирать и анализировать данные по вакцинации по всем заведениям, отслеживать остатки вакцин и принимать эффективные управленческие решения в сфере здравоохранения", - сказал он.

По словам Кизюна, сопровождение МИСами вакцинации от COVID-19 предусматривает, в частности, запуск цифровых форм отчетности №058/о и №060/о. Таким образом, отныне вместо ведения форм первичной учетной документации (№058/о и №060/о) при наличии соответствующей технической возможности медицинские работники должны будут вносить соответствующие электронные медицинские записи (ЭМЗ) через МИС в ЭСЗ, откуда информация будет автоматизировано передаваться в электронную интегрированную систему наблюдения за заболеваниями (ЭЛИССЗ).

"Цифровые формы этой отчетности уже есть в наших МИС EvoMIS и "Поліклініка без черг" (ПБЧ). EvoMIS уже прошла тестирование функционала на соответствие техническим требованиям Центрального компонента. ПБЧ - в процессе. Поэтому в наших МИС эти формы будут работать", - сказал он.

Кизюн отметил, что разработанный в рамках подготовки к сопровождению вакцинации от COVID функционал со временем можно будет использовать для внесения в МИСы информации о других вакцинах. По предварительным расчетам, это станет возможным в первом полугодии 2021 года.

Кизюн считает, что массовая вакцинация от COVID-19 и связанное с ней введение в eHealth большого объема информации не обвалит систему.

"Мы уже имели яркий пример, когда в один момент пациенты начали подписывать декларации с врачом и, в связи с нагрузкой на Центральный компонент, были сбои в работе сервера. Когда медучреждения вторичного звена начали "гасить" электронные направления и выдавать электронные рецепты серверные мощности на Центральном компоненте были к этому готовы", - сказал он.

Как сообщалось, вакцинацию от COVID-19 в Украине планируется начать с 15 февраля.

Группа компаний IT4Medicine внедряет информационные технологии в медицинскую практику для ускорения развития системы украинского здравоохранения и повышения качества медицинских услуг.

В настоящее время продукты IT4Medicine (Medinet), "Поліклініка без черг", Dicom Hub, EvoMIS, Doctor Online, Doctor Booster) внедрены в более 450 медицинских учреждениях в 18 областях Украины. Их используют в своей работе более 17,5 тыс. врачей, обслуживающих более 3 млн пациентов. IT4Medicine работает с электронной системой здравоохранения eHealth с самого начала ее работы в Украине.