В Киеве открыли предварительную запись через Helsi.me на вакцинацию в МВЦ

Киевляне могут записаться на вакцинацию от COVID-19 в Международном выставочном центре через медицинский онлайн сервис в Украине Helsi (helsi.me).

"Чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно перейти по прямой ссылке helsi.me и выбрать дату и время. Подтверждение записи будет отправлено в смс. Его нужно показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дия", - сообщается в пресс-релизе сервиса в среду.

Данные о проведенной вакцинации будут отображаться в бесплатном приложении Helsi (AppStore и Google Play), а также в электронном кабинете пользователя на сайте. Сообщение о необходимости получения следующей дозы вакцины также поступит в приложение пользователя.

В пресс-релизе отмечается, что для киевлян в возрасте от 18 лет прививки проводятся в выходные дни в МВЦ возле станции метро "Левобережная" по адресу Броварской проспект,15. Вакцинация против COVID-19 проходит бесплатно в рамках государственной программы. Для быстрого прохождения процедуры желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

"На этой неделе предварительная запись через сервис Helsi.me на вакцинацию от коронавируса доступна только для жителей Киева. Однако мы надеемся, что в ближайшее время такая возможность появится у жителей других городов, в частности, во Львове, Одессе, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях", - сообщил СЕО сервиса Helsi.me Евгений Донец.