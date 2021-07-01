В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию в поликлиники через сервис Helsi.me

В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию в 21 поликлинику через сервис Helsi.me, сообщается в пресс-релизе сервиса.

Согласно сообщению, вакцинация будет проходить каждые выходные по записи, без "живой" очереди. Предварительная запись уже открыта на 3-4 и 10-11 июля.

Записаться можно независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

В этих пунктах также можно будет пройти ревакцинацию (в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ), после чего получить свидетельство о вакцинации от COVID-19.

Для проведения прививок будет использоваться вакцина Coronavac производства китайской компании Sinovac.