Медицина

17:21 01.07.2021

В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию в поликлиники через сервис Helsi.me

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В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию в поликлиники через сервис Helsi.me

В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию в 21 поликлинику через сервис Helsi.me, сообщается в пресс-релизе сервиса.

Согласно сообщению, вакцинация будет проходить каждые выходные по записи, без "живой" очереди. Предварительная запись уже открыта на 3-4 и 10-11 июля.

Записаться можно независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

В этих пунктах также можно будет пройти ревакцинацию (в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ), после чего получить свидетельство о вакцинации от COVID-19.

Для проведения прививок будет использоваться вакцина Coronavac производства китайской компании Sinovac.

Теги: #киев #вакцинация #запись
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