В СНБО Украины состоялось совещание по вопросу возможных сценариев реинтеграции Донбасса в рамках подготовки к предстоящему заседанию Совета

Совет нацбезопасности и обороны Украины должен разработать максимально широкий комплекс мер по обеспечению национальных интересов государства в условиях высокого уровня нестабильности и внешних угроз, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время координационного совещания по вопросу возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в рамках подготовки к заседанию Совета.

"Данилов подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский четко очертил свою позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на Востоке Украины политико-дипломатическими усилиями", - сообщает пресс-служба СНБО во вторник вечером.

Секретарь Совета уверен, что Украинское государство при поддержке международных партнеров сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

"Мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну", - сказал он.

"В то же время Вооруженные силы Украины будут иметь все необходимые директивы по различным сценариям развития событий", - говорится в сообщении.