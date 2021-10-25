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23:28 25.10.2021

Наибольшее распространение штамма "Дельта" выявлено во Львове и Тернополе – секретарь СНБО

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Наибольшее распространение штамма "Дельта" выявлено во Львове и Тернополе – секретарь СНБО

Наибольшее распространение нового штамма COVID-19 "Дельта" выявлено во Львове и Тернополе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. 

"На что бы я хотел обратить внимание. Про это вы, вероятно, услышите впервые. К большому сожалению, в пятницу наши ученые закончили исследование, и мы имеем на сегодняшний день подтверждение, что та мутаций, той "Дельты", которая началась в Великобритании, есть уже сегодня на территории нашей страны. Более того, я могу сейчас могу назвать те места, где выявлено больше всего случаев – это город Львов, это Тернополь, это наша западная Украина. Более того, он (штамм – ИФ) начинает "залазить" в Киев", - заявил Данилов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

 

Теги: #коронавирус #дельта #снбоу
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