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21:55 29.08.2021

Разумков призывает Данилова назвать, на кого именно из нардепов оказывается давление со стороны олигархов: "Готов предоставить для этого трибуну ВР"

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Разумков призывает Данилова назвать, на кого именно из нардепов оказывается давление со стороны олигархов: "Готов предоставить для этого трибуну ВР"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова точно назвать народных депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов.

"Я думаю, что господин Данилов как ответственный гражданин уже обратился к правоохранительным органам, НАБУ, НАПК, потому что связь с олигархами, если они имеют влияние (на народных депутатов – ИФ), – это коррупция. Более того, я готов предоставить для этого и трибуну Верховной Рады Украины – ну, чтобы пальцем показать, на кого именно оказывается такое давление. И если такого не произойдёт, то возможно, придется извиниться перед народными депутатами и перед украинским парламентом", – заявил Разумков в программе "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Он подтвердил, что у него были "заочные и очные дискуссии" с Даниловым о том, какой именно орган должен определять перечень "олигархов", и напомнил, что, по его мнению, это не должно относиться к полномочиям СНБО.

При этом спикер подчеркнул, что "идти путем домыслов или безосновательных обвинений" не является его форматом работы как главы ВР.

"Возможно, в аппарате Совета национальной безопасности и обороны в этом плане есть больше опыта, но надеюсь, все-таки, нет", – добавил Разумков.

Вместе с тем, глава ВР сказал, что если законопроект о деолигархизации будет объективным и сбалансированным, то он может быть проголосован во втором чтении в стенах Верховной Рады.

 

Теги: #олигархи #рада #снбоу
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