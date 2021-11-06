Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины новоназначенных министров.

Соответствующий указ №569/2021 от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины: Рябикина Павла Борисовича – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Свириденко Юлию Анатольевну – первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины; утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - министра обороны Украины", - сообщается в указе на сайте президента.

Данным указом также выведено из состава СНБО Алексея Любченко, Андрея Тарана, Олега Уруского.