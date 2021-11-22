Данилов: Россия пытается максимально обострить ситуацию безопасности в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров

Украинская делегация, во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым, принимает участие в работе Halifax International Security Forum, обсуждается тема развертывания российских войск вблизи украинской границы.

Как сообщает пресс-служба СНБО в воскресенье, украинская делегация встретилась с членом Комитета по иностранным отношениям и председателем Подкомитета по европейскому и региональному сотрудничеству безопасности Джин Шахин, а также сопредседателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Джимом Ришем, членом Комитета по иностранным отношениям и Комитета по вооруженным силам Сената США Тимом Кейном, членом Комитета по иностранным отношениям и Комитета по ассигнованиям Сената США Крисом Кунсом, членом Комитета сил Сената США Джонни Эрнстом и сопредседателем Хельсинкской комиссии США Роджером Уикером.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и мире, особое внимание уделив вопросу накопления войск РФ на украинской границе.

"Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию безопасности в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров", – подчеркнул во время переговоров Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что недавние действия России, в частности, публикация Министром иностранных дел РФ чувствительных дипломатических документов в СМИ, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже не существует".

При этом Данилов заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.