Зеленский провел заседание СНБО: правительству в течение трех дней поручено начать отопительный сезон

На заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 22 октября, решено поручить правительству в течение трех дней начать отопительный сезон.

"На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение о формировании рабочей группы, которая должна обеспечить публичность процессов, происходящих в энергетике, и налаживание автоматизации процесса начала отопительного сезона, чтобы пуск тепла перестал быть ежегодной темой для спекуляций", – сказано в сообщении на сайте главы государства в пятницу вечером.

Кроме того, правительству поручено в трехдневный срок принять меры по установлению механизма бесперебойных поставок газа бытовым потребителям до завершения отопительного сезона (бюджетным и религиозным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям).

"Учитывая кризисную ситуацию, которая сложилась на энергетическом рынке Европы, на заседании СНБО были заслушаны представители ООО "Оператор ГТС Украины", НАК "Нафтогаз Украины" и принято протокольное поручение определить специальные условия по транспортировке дополнительных объемов природного газа украинской газотранспортной системой в страны Европейского Союза в объемах не менее 55 млрд куб. м в год", – подчеркивается в сообщении.

Согласно заявлению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, Украина, кроме 40 млрд куб. м газа, которые транспортирует в Европу по контракту с российским "Газпромом", готова предложить дополнительные объемы в 55 млрд куб. м в год.

Кроме того, согласно решению СНБО, украинское правительство рассмотрит вопрос об оказании помощи газом Республике Молдова.