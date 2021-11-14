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17:18 14.11.2021

Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе – Данилов

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Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе – Данилов

Украина готовится к разным сценариям развития событий на польско-белорусской границе, украинские силовики планирует круглосуточно следить за ситуацией и будут готовы оперативно реагировать, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает пресс-служба СНБО в воскресенье, соответствующее заявление Данилов сделал после окончания совещания с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, а также главами облгосадминистраций граничащих с Беларусью регионов, которое прошло в Луцке.

"Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе. Он также убежден в необходимости создания межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования", - говорится в сообщении.

При этом, уточняется, что реагирование должно быть "взвешенным и спокойным". "Мы должны действовать абсолютно скоординированно, спокойно и взвешенно, и исповедовать государственную позицию", - подчеркнул Данилов.

По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч мигрантов и "эта ситуация может непосредственно коснуться Украины".

В свою очередь, глава министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в своем докладе заявил, что осуществляется концентрация усилий по противодействию этой угрозе.

"В частности, задействованы все структуры МВД, происходит взаимодействие с ВСУ, силами территориальной обороны, общественными объединениями. По словам Д. Монастырского, ключевой задачей сегодня является обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций", - подчеркивают в Аппарате СНБО.

Отмечается, что главы силовых и правоохранительных структур также проинформировали участников совещания о дополнительных мерах, осуществляемых их ведомствами для обеспечения национальных интересов в сфере защиты государственной границы.

В ходе совещания чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий выразил убеждение, что осуществляется "гибридная операция Союзного государства, имеющая характер миграционной атаки, где мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой", а также проинформировал присутствующих об этапах и динамике этой спецоперации и мерах реагирования польской стороны.

Кроме того, чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас поблагодарил Украину за то, что она была одной из первых стран, которые помогли Литве в начале миграционного кризиса.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду рассмотрел вопрос беженцев из стран Ближнего Востока, которые находятся на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Теги: #данилов #граница #беларусь #снбоу
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