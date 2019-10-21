Политика

10:37 21.10.2019

Коломойский заявил, что ему очень понравился номер "Квартала 95" на тему сгоревшего дома Гонтаревой

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Коломойский заявил, что ему очень понравился номер "Квартала 95" на тему сгоревшего дома Гонтаревой

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что не оказывает влияние на создание контента "Квартала 95", а также, что ему очень понравился номер студии с участием Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки на тему сгоревшего дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Как сказал Коломойский комментарии "Радио Свобода", номер "Квартала 95" он не видел, но пообещал, что посмотрит. После он ответил журналистам издания "Браво" и добавил, что номер ему "очень понравился".

"По поводу того (понравилось - ИФ.), что "сгорела от стыда", - отметил он.

Он также добавил, что особенно ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".

Кроме того, бизнесмен сказал, что не считает номер насмешкой над человеческим горем. "Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?"- отметил Коломойский.

В то же время он опроверг информацию о том, что номер студии "Квартал 95" о поджоге дома Гонтаревой мог заказать именно он в ее День рождения.

"Я не знаю, когда День рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать по желанию. Во-вторых, я не участвовал и не участвую в создании контента "Квартала 95", тем более в честь Дня рождения Гонтаревой (слишком много ей чести)", - сказал он.

Коломойский также добавил, что с не поддерживает связь со студией с сентября 2018 года и на политику их шуток не влияет.

Как сообщалось, 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартала" был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Шоумен Евгений Кошевой в сопровождении Национального заслуженного академического народного хора им. Г. Веревки исполнил песню со словами "Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала", вызвавший резкий общественный резонанс.

21 октября министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за участие Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки в номере "95 квартала" на тему сгоревшего дома Гонтаревой.

Сопредседатель парламентской фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко выступила против того, чтобы, по ее мнению, скомпрометировавший себя участием в скандальном номере "95 квартала" на тему сгоревшего дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой Национальный заслуженного академического украинского народного хора Украины им.Веревки закрывал и открывал ближайшие сессии парламента.

Утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #гонтарева #квартал #квартал_95 #коломойский
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