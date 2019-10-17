Политика

11:18 17.10.2019

Меркель заявила о готовности "до последней секунды" вести переговоры по Brexit

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Меркель заявила о готовности "до последней секунды" вести переговоры по Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг утром выразила готовность упорно работать для достижения соглашения с Великобританией по Brexit.

"Найти хорошее решение (по Brexit - ИФ) - это все равно, что создать квадрат из круга", - сказала канцлер в Бундестаге.

Она добавила, что, несмотря на возможные трудности, ЕС "готов вести переговоры до последней секунды".

В свою очередь, лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд попросил канцлера ФРГ "сделать все возможное, чтобы не затруднять выход Великобритании из ЕС".

В четверг британский премьер Борис Джонсон отправляется на саммит в Брюссель, где попытается согласовать с 27 государствами ЕС текст нового соглашения. Если ему удастся это сделать, следующим этапом станет одобрение соглашения большинством в британской палате общин.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку.

Теги: #brexit #меркель
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