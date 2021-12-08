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17:15 08.12.2021

Меркель официально передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу

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Меркель официально передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу

Ангела Меркель официально передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, церемония состоялась в Берлине в ведомстве федерального канцлера.

"Сегодня, поскольку я не член бундестага, я не могла лично поздравить Олафа Шольца. Поэтому я хочу сделать это сейчас - поздравляю, дорогой канцлер, дорогой Олаф Шольц", - сказала Меркель.

"Наверняка вы догадываетесь, что это очень увлекательная работа", - добавила она.

По ее словам, если к задаче быть канцлером подходить с радостью, то это "самая лучшая работа из возможных".

В среду участники нового правительства ФРГ официально вступили в должности.

Днем в среду новый канцлер Германии принял присягу в бундестаге. Ранее Шольца выбрали канцлером депутаты бундестага, затем из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера он получил верительную грамоту.

Ожидается, что в 18:00 (20:00) пройдет первое организационное заседание нового кабинета министров.

Одновременно с церемонией передачи должности от Меркель к Шольцу аналогичные церемонии пройдут в федеральных министерствах.

Теги: #дела #передача #шольц_олаф #меркель
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