Меркель сожалеет, что до ее выхода на пенсию Путин "не был готов" провести еще один саммит "нормандского формата"

Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера Германии последние дни срока, сказала, что сожалеет о том, что российский президент Владимир Путин не был готов провести еще один саммит "нормандского формата" по Украине до момента, как она покинет свой пост.

"Я очень сожалела, что российский президент и глава российского МИД не были готовы до окончания срока моих полномочий провести встречу в "нормандском формате" на высоком политическом уровне. И это было бы хорошим сигналом того, что все стороны заинтересованы в разрешении украинской проблемы. К сожалению, этого не произошло", - сказала Меркель в четверг журналистам в Берлине, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Польши Матеушем Моравецким.

По ее словам, с одной стороны страны-участники ЕС должны быть едины между собой и показывать, что в случае угрозы "агрессии" РФ по отношению к Украине или в случае ухудшения обстановки существующие санкции могут быть ужесточены.

"Но санкции - это одно, с другой стороны надо показывать открытость к диалогу и решать проблемы в дискуссиях", - сказала Меркель.