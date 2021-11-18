Меркель сожалеет, что саммит в "нормандском формате" не состоялся

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хотела проведения еще одного саммита в "нормандском формате" до окончания своих полномочий.

"Такие встречи всегда имеют собственную динамику, поэтому это хорошо и правильно (их проводить - ИФ). Я сожалею, что в последнее время такой встречи не было", - сказала она журналистам в Берлине в четверг.

Меркель заявила, что периодически читает собственные письма в газетах, поэтому не удивилась публикации переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом.

"Ну, то, что были опубликованы письма - это не особенно удивляет. Многие собственные письма я читаю в газетах. Ни у кого нет желания чего-то скрывать, то факт, что встреча глав МИД не состоялась, совершенно по-разному видится немецкой и французской, а также российской стороной. Я об этом сожалею", - сказала она журналистам в Берлине в четверг.

Накануне МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции на тему подготовки встречи в "нормандском формате".