События

15:28 22.11.2021

Меркель считает "очень драматичным" рост распространения коронавируса в ФРГ

1 мин читать
Меркель считает "очень драматичным" рост распространения коронавируса в ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель считает "очень драматичным" рост распространения коронавируса в ФРГ, такое заявление она сделала в понедельник коллегам по партии Христианско-демократический союз (ХДС), сообщает агентство Bloomberg.

По мнению Меркель, многие граждане не понимают серьезности ситуации и отказываются прививаться, если бы они это сделали, то это помогло бы всем гражданам ФРГ.

Она также высказалась за ужесточение мер по подавлению пандемии в федеральных землях ФРГ.

В настоящий момент самая тяжелая ситуация складывается в Саксонии, где индекс заболеваемости составляет 960,7 (случаев новых заболеваний за неделю на 100 тысяч человек). Там власти региона уже объявили локдаун - будут закрыты культурные учреждения, бары, клубы и дискотеки, а также рождественские базары, а отели не смогут принимать туристов. Помимо продуктовых магазинов открытыми останутся только библиотеки и магазины базового обеспечения граждан. Рестораны будут работать, но только для граждан с прививками или тех, кто переболел коронавирусом и выздоровел. Ограничения сохранятся до 12 декабря.

Теги: #распространение #меркель #фрг #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:52 22.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 257,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 257,5 млн

08:16 22.11.2021
В Украине за сутки выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 10 540 человек, 326 умерло – Минздрав

В Украине за сутки выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 10 540 человек, 326 умерло – Минздрав

18:37 21.11.2021
Правительство Франции предупреждает о молниеносном распространении новой волны COVID-19

Правительство Франции предупреждает о молниеносном распространении новой волны COVID-19

15:43 21.11.2021
Массовая акция против коронавирусных ограничений проходит в Брюсселе

Массовая акция против коронавирусных ограничений проходит в Брюсселе

12:42 21.11.2021
В Великобритании не собираются вводить обязательную вакцинацию против Covid-19

В Великобритании не собираются вводить обязательную вакцинацию против Covid-19

08:45 21.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 257 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 257 млн

08:19 21.11.2021
В Украине за сутки выявили 10 635 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 14 450 человек, 377 умерло – Минздрав

В Украине за сутки выявили 10 635 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 14 450 человек, 377 умерло – Минздрав

08:39 20.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 256,6 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 256,6 млн

08:16 20.11.2021
В Украине за сутки выявили 18 250 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 21 979 человек, 664 умерло

В Украине за сутки выявили 18 250 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 21 979 человек, 664 умерло

20:12 19.11.2021
В штате Теннесси признали незаконной отмену обязательного использования масок в школах

В штате Теннесси признали незаконной отмену обязательного использования масок в школах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе, продолжает работать над "оживлением" Нормандского формата – глава МИД

В Киеве 423 школы возобновили очное обучение, две школы остались закрыты из-за проблем с отоплением – КГГА

В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19 – совещание у премьера

ЕС готовит новые санкции против властей Беларуси

Из Сирии эвакуировали ещё 14 граждан Украины, в том числе 11 детей

ПОСЛЕДНЕЕ

Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к возможному ухудшению погодных условий

Вице-президенты ЕБРР прибыли в Украину для подтверждения поддержки и планируют встречу с главой НБУ

Пилот Ан-2, которого в августе в Карпатах перехватил МиГ-29 ВСУ, извещен о подозрении

Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе, продолжает работать над "оживлением" Нормандского формата – глава МИД

В Киеве 423 школы возобновили очное обучение, две школы остались закрыты из-за проблем с отоплением – КГГА

Умер судья Шестого апелляционного админсуда Бабенко

В Николаеве открыли дело против 15-летнего подростка, создавшего фейковое приложение "Дия"

В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19 – совещание у премьера

Замсекретаря СНБО об эвакуации из Сирии: Украина будет возвращать своих граждан независимо от того, где они находятся

КГГА дала разрешение на строительство Roshen Concert Hall на Отрадном – "Евросолидарность"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА