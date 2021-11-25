Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с безопасностью на границах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о шагах, которые предпринимает Украина для урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба президента.

"Собеседники согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по вопросу локализации угроз со стороны РФ и сохранению санкционной политики", - указывается в сообщении.

Стороны также отметили необходимость продолжения работы в Нормандском формате.

Зеленский поблагодарил Меркель за неизменную многолетнюю поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активную позицию в переговорах в Нормандском формате.

Также был обсужден миграционный кризис на границах стран ЕС с Беларусью. Собеседники отметили важность координации действий между Украиной и Евросоюзом для предотвращения использования миграционного кризиса с целью дестабилизации ситуации в государствах Европейского Союза и в Украине.