Политика

20:20 25.11.2021

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с безопасностью на границах Украины

1 мин читать
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с безопасностью на границах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о шагах, которые предпринимает Украина для урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба президента.

"Собеседники согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по вопросу локализации угроз со стороны РФ и сохранению санкционной политики", - указывается в сообщении.

Стороны также отметили необходимость продолжения работы в Нормандском формате.

Зеленский поблагодарил Меркель за неизменную многолетнюю поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активную позицию в переговорах в Нормандском формате.

Также был обсужден миграционный кризис на границах стран ЕС с Беларусью. Собеседники отметили важность координации действий между Украиной и Евросоюзом для предотвращения использования миграционного кризиса с целью дестабилизации ситуации в государствах Европейского Союза и в Украине.

Теги: #зеленский #разговор #меркель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:39 25.11.2021
Меркель сожалеет, что до ее выхода на пенсию Путин "не был готов" провести еще один саммит "нормандского формата"

Меркель сожалеет, что до ее выхода на пенсию Путин "не был готов" провести еще один саммит "нормандского формата"

16:22 25.11.2021
Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон, посвященный "экватору его каденции" – пресс-служба

Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон, посвященный "экватору его каденции" – пресс-служба

11:37 25.11.2021
Зеленский заявил о возведении новых аэропортов на востоке Украины и в Закарпатье

Зеленский заявил о возведении новых аэропортов на востоке Украины и в Закарпатье

11:33 25.11.2021
Зеленский: мы получили подтверждение экономической целесообразности создания национальной авиаперевозчика

Зеленский: мы получили подтверждение экономической целесообразности создания национальной авиаперевозчика

11:06 25.11.2021
Зеленский заявил о создании национального украинского перевозчика

Зеленский заявил о создании национального украинского перевозчика

17:57 24.11.2021
Зеленский и Дуда в телефонном разговоре обсудили совместное противодействие вызовам для безопасности региона

Зеленский и Дуда в телефонном разговоре обсудили совместное противодействие вызовам для безопасности региона

17:23 23.11.2021
Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента

Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента

14:43 23.11.2021
Зеленский планирует 1 декабря выступить с обращением перед Радой – Железняк

Зеленский планирует 1 декабря выступить с обращением перед Радой – Железняк

00:12 23.11.2021
Зеленский благодарит МВФ за выделение Украине транша в размере $700 млн США в рамках программы "stand-by"

Зеленский благодарит МВФ за выделение Украине транша в размере $700 млн США в рамках программы "stand-by"

21:45 22.11.2021
Меркель и Тихановская обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси

Меркель и Тихановская обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон, посвященный "экватору его каденции" – пресс-служба

Посол ЕС призвал РФ немедленно освободить задержанных крымских татар

Мишель сообщил, что в разговоре с Путиным указал на ответственность России за урегулирования конфликта на Донбассе

"Слуга народа" будет игнорировать телеканалы "Украина 24" и "Украина" – Шуляк

Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

Посол ЕС призвал РФ немедленно освободить задержанных крымских татар

Стефанчук: выходим на финальный текст изменений в Конституцию в части децентрализации

Тимошенко: Надо разобраться, кто довел энергетику Украины до кризиса

Более 11% украинцев сталкивались с подкупом на выборах, 64% не готовы "продать" голос ни при каких обстоятельствах – опрос

Премьер Эстонии призвала Францию к совместным шагам по сдерживанию военной активности РФ, направленной против Украины

Мишель сообщил, что в разговоре с Путиным указал на ответственность России за урегулирования конфликта на Донбассе

Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц сообщил о формировании правящей коалиции

"Слуга народа" будет игнорировать телеканалы "Украина 24" и "Украина" – Шуляк

В Раду проходят шесть партий, включая партии Разумкова и Смешко, еще две - у проходного барьера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА