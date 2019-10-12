Яценюк в Риге: "Формула Штайнмайера" в интерпретации РФ - это легитимизация российского присутствия на территории Украины

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк считает, что так называемая формула Штайнмайера в интерпретации России - это путь к легитимизации российского присутствия на территории Украины.

"Россия интерпретирует "формулу Штайнмайера" таким образом: проведите сначала выборы, легитимизируйте наших российских бандитов вашими руками на территории Донецка и Луганска, а потом мы подумаем, может, мы вам отдадим Донецк, Луганск и контроль над границей. Нам уже никто ничего не отдаст, потому что это путь к легитимизации российского присутствия на территории Украины ", - заявил Яценюк во время общения с журналистами в ходе 14-й Рижской конференции 12 октября.

"Это ловушка, и сейчас из этой ловушки президенту надо выйти", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос о возможных результатах нормандского формата, Яценюк дал пессимистических прогноз: "Россия не хочет выполнять Минские договоренности. Это совершенно очевидно ".