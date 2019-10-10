Зеленский не считает, что "формула Штайнмайера" может привести к внутреннему противостоянию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что имплементация "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе приведет к гражданской войне в Украине.

В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, не разделяет ли он мнение о том, что введение "формулы Штайнмайера" может привести к внутреннему конфликту и даже гражданской войне в Украине, Зеленский сказал: "Я думаю, что это не является правдой. Это не правда, потому что в обществе есть именно запрос на прекращение войны".

В то же время глава государства добавил: "Если этот вопрос будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно".