Зеленский: "формула Штайнмайера" не введена, нужно сначала принять закон об особом статусе Донбасса, который я еще должен подписать

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что так называемая "формула Штайнмайера" может быть внедрена только через закон об особом статусе Донбасса, который должна принять Верховная Рада и подписать президент.

"Внедрение "формулы Штайнмайера" не состоялось. Оно может состояться только в законе об особом статусе (Донбасса - ИФ). Имплементация этой формулы может состояться только в законе. То есть "формула Штайнмайера" вступает в силу тогда, когда выступает в силу закон об особом статусе. Именно такой порядок", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский напомнил, что это закон еще нужно принять в Верховной Раде и отправить на подпись президенту.