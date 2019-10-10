Политика

13:45 10.10.2019

Зеленский: "формула Штайнмайера" не введена, нужно сначала принять закон об особом статусе Донбасса, который я еще должен подписать

1 мин читать
Зеленский: "формула Штайнмайера" не введена, нужно сначала принять закон об особом статусе Донбасса, который я еще должен подписать

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что так называемая "формула Штайнмайера" может быть внедрена только через закон об особом статусе Донбасса, который должна принять Верховная Рада и подписать президент.

"Внедрение "формулы Штайнмайера" не состоялось. Оно может состояться только в законе об особом статусе (Донбасса - ИФ). Имплементация этой формулы может состояться только в законе. То есть "формула Штайнмайера" вступает в силу тогда, когда выступает в силу закон об особом статусе. Именно такой порядок", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский напомнил, что это закон еще нужно принять в Верховной Раде и отправить на подпись президенту.

Теги: #формула_штайнмайера #зеленский #пресс_марафон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:09 10.10.2019
Зеленский заявляет, что нидерландская сторона понимает его правоту в вопросе обмена Цемаха

Зеленский заявляет, что нидерландская сторона понимает его правоту в вопросе обмена Цемаха

13:59 10.10.2019
Зеленский: от имени Порошенко в Минске подписали разведение сил, которое я не могу позволить

Зеленский: от имени Порошенко в Минске подписали разведение сил, которое я не могу позволить

13:54 10.10.2019
Правительство ответственно за сохранение сотрудничества с МВФ, это не вопрос депутатов "Слуги народа" – Зеленский

Правительство ответственно за сохранение сотрудничества с МВФ, это не вопрос депутатов "Слуги народа" – Зеленский

13:46 10.10.2019
Зеленский о "Слуге народа": я не хочу ломать эту партию, но если они будут есть друг друга, я через год их распущу

Зеленский о "Слуге народа": я не хочу ломать эту партию, но если они будут есть друг друга, я через год их распущу

13:42 10.10.2019
Зеленский не видит коррупционной составляющей и нарушений закона в разговоре с Трампом

Зеленский не видит коррупционной составляющей и нарушений закона в разговоре с Трампом

13:38 10.10.2019
Зеленский еще думает об увольнении Кличко, планирует пообщаться с ним перед принятием решения

Зеленский еще думает об увольнении Кличко, планирует пообщаться с ним перед принятием решения

13:21 10.10.2019
Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с Коломойским в отсутствие досудебных договоренностей

Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с Коломойским в отсутствие досудебных договоренностей

13:18 10.10.2019
Отставка Данилюка не связана с ПриватБанком, он хотел быть премьером, имел сложные отношения с Богданом – президент

Отставка Данилюка не связана с ПриватБанком, он хотел быть премьером, имел сложные отношения с Богданом – президент

13:16 10.10.2019
Зеленский о телеканале "112 Украина": Медведчук, Козак – одна история… Нацсовет должен честно рассмотреть этот вопрос

Зеленский о телеканале "112 Украина": Медведчук, Козак – одна история… Нацсовет должен честно рассмотреть этот вопрос

13:14 10.10.2019
С Коломойским стоит говорить о ПриватБанке и привлечь международных экспертов – Зеленский

С Коломойским стоит говорить о ПриватБанке и привлечь международных экспертов – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: от имени Порошенко в Минске подписали разведение сил, которое я не могу позволить

Отставка Данилюка не связана с ПриватБанком, он хотел быть премьером, имел сложные отношения с Богданом – президент

Проблемы с разведением на Донбассе осложняет перспективы проведения нормандского саммита - Лавров

Зеленский: Если я почувствую неприемлемые для Украины условия мира на Донбассе, мы будем искать другие пути решения этого вопроса

Все понимают, что Украина никогда не сдаст свои территории и свою независимость - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: украинцы не голосовали за президента, который введет военное положение и объявит войну

Проблемы с разведением на Донбассе осложняет перспективы проведения нормандского саммита - Лавров

Зеленский считает, что необходим диалог с ветеранами и другими гражданами Украины, но никто не должен нарушать закон

Зеленский: Если я почувствую неприемлемые для Украины условия мира на Донбассе, мы будем искать другие пути решения этого вопроса

Все понимают, что Украина никогда не сдаст свои территории и свою независимость - Зеленский

Зеленский: Вопрос миротворческой миссии будет рассматриваться в нормандском формате, я за размещение миротворцев на границе с РФ

Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с Путиным по вопросу возвращения пленных и удерживаемых лиц

Зеленский не намерен вмешиваться во внутренние дела США, рассчитывает на поддержку Трампа

Зеленский: Не будет разведения на Донбассе – не будет и "нормандского формата"

Зеленский: вопросы амнистии, особого статута Донбасса и возвращение к теме украинского Крыма должны обсуждаться в Нормандском формате

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА