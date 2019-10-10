События

00:25 10.10.2019

Могерини в Европарламенте подтвердила ожидания ЕС, что "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу"

2 мин читать
Могерини в Европарламенте подтвердила ожидания ЕС, что "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу"

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Европейском парламенте подтвердила ожидания Брюсселя в отношении того, что так называемая "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу" с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме всеми сторонами.

В среду в Брюсселе, выступая перед депутатами Европейского парламента в рамках пленарного заседания, на котором обсуждался украинский вопрос, Могерини напомнила присутствующим о недавнем "важном развитии" в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группы.

"Результат заседания дискуссии Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 1 октября в Минске, в отношении так называемой "формулы Штайнмайера" - это шаг, который, как можно надеяться, может привести к некоторому прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами", - заявила она.

При этом Высокий представитель подчеркнула, что Минские договоренности "остаются центральными в достижении прочного мирного решения конфликта на востоке Украины". "Крайне важно поддерживать прогресс в разведении (сил – ИФ) и строительства моста в Станице Луганской. Нам необходимо прочное прекращение огня для достижения конечной цели - восстановления контроля Украины над всей ее территорией", - уверена Могерини.

Высокий представитель еще раз обозначила позицию ЕС: "Крым – это Украина, Донбасс – это Украина". "ЕС будет продолжать удерживать эту позицию. За эти годы мы не останавливались в нашей работе, направленной на полное выполнение Минских договоренностей. Мы всегда были способны удерживать единство по этому вопросу. И я могу вам сказать, что пять лет назад многие делали ставки, что, сначала это будет невозможным, а потом – будет не возможным это удерживать. Но мы всегда были способны оставаться едиными, и я горда тем, что это было и остается правильным. Я уверена, что мы будем продолжать удерживать наше единство и в ближайшие годы", - заверила она.

Могерини также приветствовала недавний обмен заключенными. "Мы продолжаем призывать Россию освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и гарантировать свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом. Я уверена, что при поддержке этого парламента мы будем продолжать стоять на стороне Украины как самый близкий друг страны", - заключила Высокий представитель.

Теги: #формула_штайнмайера #ес #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:19 10.10.2019
Депутат Европарламента от Нидерландов вновь заявила о том, что передача России обвиняемого по делу трагедии МН17 Цемаха была неприемлемой

Депутат Европарламента от Нидерландов вновь заявила о том, что передача России обвиняемого по делу трагедии МН17 Цемаха была неприемлемой

00:54 10.10.2019
Европейские народники в Европарламенте сомневаются в "формуле Штайнмайера"

Европейские народники в Европарламенте сомневаются в "формуле Штайнмайера"

23:56 09.10.2019
Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем кто-либо из других партнеров

Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем кто-либо из других партнеров

23:27 09.10.2019
В Европарламенте предлагают создать спецгруппу с целью оказания помощи в достижении мира в Украине

В Европарламенте предлагают создать спецгруппу с целью оказания помощи в достижении мира в Украине

21:11 09.10.2019
ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии

ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии

17:19 09.10.2019
Украина в 2018г профинансировала из госбюджета 163 трансплантации органов за рубежом

Украина в 2018г профинансировала из госбюджета 163 трансплантации органов за рубежом

13:13 09.10.2019
Согласование "формулы Штайнмайера", как и договоренность о разведении войск, являются важными шагами в урегулировании конфликта на Донбассе– посольство ФРГ

Согласование "формулы Штайнмайера", как и договоренность о разведении войск, являются важными шагами в урегулировании конфликта на Донбассе– посольство ФРГ

12:47 09.10.2019
Комитет Рады по нацбезопасности возьмет на контроль безопасность проживающих в районах разведения войск на Донбассе людей

Комитет Рады по нацбезопасности возьмет на контроль безопасность проживающих в районах разведения войск на Донбассе людей

12:13 09.10.2019
Украина опустилась на 85-е место в ежегодном рейтинге конкурентоспособности WEF

Украина опустилась на 85-е место в ежегодном рейтинге конкурентоспособности WEF

08:28 09.10.2019
В Украине 9-10 октября ожидаются ночные заморозки – ГСЧС

В Украине 9-10 октября ожидаются ночные заморозки – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, включая участок разведения у Золотого, пострадавших нет – штаб ООС

Адвокаты Порошенко подали заявление на нардепа Дубинского в ГБР

Жеваго объявлен в розыск пока в Украине, готовится межгосударственный розыск- директор ГБР

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

"Дело Пашинского" может быть переквалифицировано - Труба

ПОСЛЕДНЕЕ

В Краматорске появится несколько муралов иностранных художников в рамках проекта "You Are East"

Сухопутные турецкие войска вошли на северо-восток Сирии, заявляют в Анкаре

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

Зеленский поговорил по телефону с Меркель

Зеленский уверен, что для эффективной земельной реформы в Украине важен не только опыт других стран, но и предложения аграриев

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов сотрудничество в деле о крушении малазийского "Боинга"

Новые члены ЦИК получили удостоверения

Гутерриш призвал Анкару уважать Устав ООН и международное гуманитарное право

Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА