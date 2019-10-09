Политика

19:22 09.10.2019

Зеленский: Аналога "формулы Штайнмайера" для Крыма сейчас нет, Украине нужна международная помощь и еще более мощная армия

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Зеленский: Аналога "формулы Штайнмайера" для Крыма сейчас нет, Украине нужна международная помощь и еще более мощная армия

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об отсутствии плана возвращения Крыма под контроль украинского правительства, аналогичного "плану Штайнмайера" по Донбассу, и в этом контексте отмечает необходимость усиления боеспособности украинской армии.

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужна помощь наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия", - сказал Зеленский в среду, отвечая на вопрос издания "Крым. Реалии", существует ли для Крыма своя "формула Штайнмайера".

"Нужно быть очень мощными - чтобы не только у нас дипломатия работала, а чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - добавил глава Украинского государства.

Теги: #президент #крим #формула_штайнмаєра
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