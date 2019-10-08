Возвращение Украине контроля над границей – решающий пункт Минских соглашений – советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной Эльмар Брок

Бывший депутат Европейского парламента от Германии Эльмар Брок, тяжеловес в европейской политике, не так давно был назначен специальным советником президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера по вопросам отношений с Украиной.

Брок дал интервью агентству "Интерфакс-Украина" в своем офисе в здании Европейской комиссии, который располагается на том же этаже, что и офис Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.



Когда вы оставили Европейский парламент, я думала, что господин Брок после напряженной работы в парламенте будет наслаждаться заслуженным отдыхом на пенсии… Как вы получили эту должность? Чья это была идея, и что вы намерены делать?

Это была идея господина Юнкера на его встрече с президентом Зеленским, во время которой он предложил, что я могу быть полезен, могу разговаривать с людьми, делиться опытом, обмениваться мнениями.



С кем конкретно вы хотите говорить?

У меня уже был ряд встреч. Я принимал участие в Ялтинской конференции (16-ый ежегодный форум Ялтинской Европейской Стратегии прошел в Киеве с 12 по 14 сентября) и встречался с некоторыми из его (Зеленского – ИФ) советников, с вице-премьер-министром и другими, как из его окружения, так и из оппозиции. У меня также был короткий разговор и с президентом.



У вас есть повестка дня вашей деятельности?

Я знаменит тем, что у меня никогда в жизни не было повестки дня. Задача состоит в том, чтобы помочь новому руководству, где есть много людей без опыта и такие, у которых опыт есть. Это может привести к конфликту. Моя задача – помочь избежать проблем в законодательстве в направлении Европейского Союза, в частности, это касается законодательства в сфере государственного управления, реформы правосудия, децентрализации, чтобы не допустить ошибок, которые затруднят потом усиление европейских связей Украины.



Мы уже видели, как работают новые президент, правительство и парламент. Какова ваша оценка новому руководству Украины?

В целом, президента Зеленского и его мотивацию я вижу очень положительно - реализация реформ, которые были в листе ожидания – экономические реформы, борьбу с коррупцией и так далее. Но также нужно смотреть, чтобы он не сделал ошибок, которые могут создать проблемы в будущем интеграционном процессе в направлении Европейского Союза.

Для нас также очень важно, чтобы система правосудия была независимой от власти. В вопросе независимости судебной системы ошибки быть не должно.



Какова ваша оценка работы украинского парламента, как соотносится с европейскими стандартами ситуация, в которой парламент голосует десятки законопроектов за один раз?

Мы должны видеть, что этот парламент дает шанс как большинству, так и оппозиции. Если молодые люди с доброй волей хотят изменить и реформировать Украину, но будут ощущать, что они не являются частью принятия решения, это может создать проблему для долгосрочной стабильности парламента.



Впервые в истории Украины этот президент получил большинство в парламенте, у него – свое правительство. Есть точка зрения, согласно которой консолидация власти в одних руках приводит к диктатуре. Видите ли вы такого рода угрозы в Украине?

Если вы допустите ошибки в системе правосудия, то опасность есть. Должен быть механизм сдерживания и противовеса. Мы видим, как (президент США Дональд - ИФ) Трамп пытается перебрать на себя все государство. Но есть парламент, который независим, есть судьи – в США, несмотря на Трампа все еще работает система сдерживания и противовесов. Такая же система нам нравится и в Европейском Союзе. Поэтому мы ведем дискуссии с польским и венгерским правительствами о том, что разделение правительства и правосудия, разделение власти – это важный пункт. Демократия - не значит власть в одних руках. Демократия и верховенство права - значит разделение власти. Наличие большинства в парламенте не дает права руководить всем, потому что есть другие права – права меньшинства, оппозиции и так далее.



Так называемая "формула Штайнмайера" вызвала в Украине неоднозначную реакцию. Противники ее имплементации аргументируют тем, что это не формула Штайнмайера, но россиян.

Я знаю хорошо Штайнмайера. Он не человек России. Он был тем, кто вел переговоры в феврале 2014 года с (экс-президентом Украины Виктором – ИФ) Януковичем, чтобы от него избавиться. Не забывайте об этом. Я не могу сказать, что он – пророссийский. Это будет несправедливо по отношению к нему.

Второе. Ситуация (с выполнением Минских соглашений – ИФ), когда обе стороны говорят, что одна сторона должна сделать все, и это - условие того, чтобы другая сторона выполнила свои обязательства, была неправильной. За последние 5 лет не произошло никаких изменений. Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона – другой, и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще. Тут мы должны видеть, правильный ли это шаг, и есть ли последующие шаги в правильном направлении.

Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это – решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение (сепаратистам), как они делают это до сих пор. Крайне важно то, какими будут последующие действия. Мне неизвестны детали этого соглашения, но я думаю, что для украинского правительства важен контроль над каждой стадией выполнения достигнутых соглашений.



В телефонном разговоре между Зеленским и Трампом речь шла о том, что украинский президент обвинил ЕС и, в частности, Германию и Францию в том, что Берлин и Париж недостаточно оказывают помощи Киенву, несмотря на то, что ЕС ежегодно платит Украине в два раза больше, чем США…

В два раза? В 18 раз больше! США дают 1 млрд гарантий по кредитам. Это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины. ЕС же с 2015 года выделил Украине 15 млрд из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около 3 млрд, из которых только от Германии было направлено 1.4 млрд. Таким образом Украина получила около 18 млрд евро!

Это – цифры. 18 млрд, из которых много грантов. Трамп всегда говорит о том, что Украина может покупать оружие и покупать газ. Но он никогда не сказал, что что-либо для Украины может быть бесплатно. Также мы подписали Соглашение об ассоциации и глубокой и всеохватывающей зоне свободной торговли, в соответствии с которым экспорт в ЕС из Украины увеличился по сравнению с 2014 годом на 40%. Мы также ввели безвизовый режим! Таких соглашений США не подписывают. Посмотрите: ЕС дает в десятки раз больше, чем американцы



Не могут ли эти слова повлиять на позицию Германии в отношении санкций против России?

Послушайте… нам известен стиль Трампа по телефону… и причина того телефонного звонка. Потому это не будет иметь последствий для европейской политики. Не будет никаких негативных последствий.



Однако в ЕС наблюдаются тенденции ослабления позиции по вопросу санкций…

Мы всегда обсуждаем этот вопрос с государствами-членами, и санкции всегда продлевают. И вы должны видеть, что санкции для ЕС стоят дороже, чем для США. И если за последние пять лет торговля между США и Россией увеличилась, то между Россией и ЕС – уменьшилась. США практически ничего не платят за санкции. Но мы – да. Для них санкции – в теории, для нас – на практике.



Каковы планы вашей деятельности до конца года?

Каждую неделю я докладываю президенту Европейской комиссии о том, что происходит в этот переходный период в Украине. И уже в ближайшие недели я намерен опять посетить Украину.