Политика

16:15 30.09.2019

Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за решения уволить его с поста главы КГГА

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Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за решения уволить его с поста главы КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на Кабинет министров, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об освобождении его от должности главы Киевской городской администрации (КГГА), пишет "Радио свобода" в понедельник.

В одном из исков Кличко требует признать противоправными действия правительства по внесению президенту представление от 4 сентября об увольнении и просит отменить соответствующее предложение премьера Гончарука.

Второй иск Кличко подал против руководителя Офиса президента Богдана, в котором отметил, что тот, по его мнению, превысил свои полномочия, когда подал письмо в Кабмин, который стал основанием рассмотрения правительством представление на увольнение с должности главы КГГА. В исковом заявлении Кличко подчеркнул, что такие вопросы - исключительные полномочия президента и правительства.

Иски поданы в Окружной административный суд Киева.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

Теги: #кличко #гончарук #богдан
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