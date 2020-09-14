Политика

12:49 14.09.2020

ГБР: Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких подтверждений возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти

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ГБР: Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких подтверждений возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований (ГБР) заявил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства.

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - сообщает пресс-служба ГБР по итогам допроса Богдана в понедельник.

Как сообщалось, ГБР вручило Богдану повестку на допрос 11 сентября.

В ГБР отметили, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Теги: #гбр #рф #допрос #богдан
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