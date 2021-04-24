Экономика

15:16 24.04.2021

Корпорация "Богдан" поставит 6 троллейбусов в Чехию по итогам тендера 2020 года

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Корпорация "Богдан" поставит 6 троллейбусов в Чехию по итогам тендера 2020 года

Корпорация "Богдан" в консорциуме с чешской компанией Tram For Envi поставит шесть новых троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании г. Йиглава (Чехия) по итогам тендера, в котором консорциум был признан победителем почти год назад, сообщается на странице корпорации в Facebook в субботу со ссылкой на чешские СМИ.

"Украинскому производителю впервые удалось проникнуть на рынок Чехии с новыми троллейбусами. Подписание контракта следует из данных в реестре договоров. Контракт был подписан почти через год после того, как транспортная компания "Йиглава" объявила ассоциацию победителем. Покупка будет финансироваться на счет европейской субсидии", - цитирует "Богдан" чешское издание Zdopravy.cz.

Согласно контракту, троллейбусы Bogdan T70120 должны быть адаптированы к требованиям чешского рынка, в частности электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec. Срок поставки - 14 месяцев.

Чешское издание отмечает, что до этого в течение многих лет только Škoda Electric выигрывала контракты на поставку троллейбусов, а приход других производителей начал приводить к существенному снижению цен.

Как сообщалось, в мае 2020 года чешско-украинский консорциум был признан победителем тендера на поставку троллейбусов для транспортной компании г. Йиглава, в котором он конкурировал с Škoda Electric. Консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских крон (тогда около EUR2,64 млн - ИФ) или 11,9 млн крон за один троллейбус (EUR440,3 тыс.) при ориентировочной сумме закупки 82,74 млн крон (EUR3,06 млн).

В то же Škoda Electric предложила цену 82,17 млн крон (EUR3,04 млн) или почти 13,7 млн крон за троллейбус.

Однако затем в украинской Федерации работодателей сообщили об отмене тендера, но, по данным чешского издания, тендер не был отменен, а проводилось изучение всех обстоятельств местным управлением по защите конкуренции.

Корпорация "Богдан" около 10 лет назад имела опыт сотрудничества с чешской Cegelec и представляла совместный троллейбус мэрии чешской Остравы. В числе крупных поставок продукции корпорации в ЕС – поставка в 2013 году совместно с польской Ursus 38 электробусов в Люблин.

Теги: #транспорт #чехия #богдан #троллейбус
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