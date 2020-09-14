Богдан отмечает, что у него нет документального подтверждения "определенных договоренностей" Ермака с РФ, но уверен в их существовании

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отмечает, что у него нет документального подтверждения "определенных договоренностей" нынешнего руководителя ОП Ермака с представителями Российской Федерации, но уверен в их существовании.

"Определенные договоренности с россиянами, подписанные Ермаком, о которых я говорил, они опубликованы официально, в СМИ. И, конечно, об их наличии уже знают все. А договоренности о других пунктах – мне известно, что такие договоренности есть. Отображены ли они на бумаге и есть ли у меня копия таких договоренностей на бумаге? Нет. Но в существовании таких договоренностей я уверен", - сказал он журналистам перед зданием ГБР в понедельник утром.

Говоря о ситуации вокруг "вагнеровцев", Богдан отметил, что всю информацию, которой владеет, он расскажет следствию. "И это дело следствия – найти человека, который сорвал эту операцию, и доказать его вину в суде", - указал он.

По его мнению, "на данном этапе развития Украины" следствие не заинтересовано расследовать данное дело. "Но просто существование таких фактов всегда связано со многими следами, и даже через пять лет эти следы можно восстановить, установить, зафиксировать, и в дальнейшем, через какое-то время, я уверен, что это дело будет иметь судебную перспективу", - подчеркнул Богдан.