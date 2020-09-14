Политика

12:04 14.09.2020

Богдан отмечает, что у него нет документального подтверждения "определенных договоренностей" Ермака с РФ, но уверен в их существовании

1 мин читать
Богдан отмечает, что у него нет документального подтверждения "определенных договоренностей" Ермака с РФ, но уверен в их существовании

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отмечает, что у него нет документального подтверждения "определенных договоренностей" нынешнего руководителя ОП Ермака с представителями Российской Федерации, но уверен в их существовании.

"Определенные договоренности с россиянами, подписанные Ермаком, о которых я говорил, они опубликованы официально, в СМИ. И, конечно, об их наличии уже знают все. А договоренности о других пунктах – мне известно, что такие договоренности есть. Отображены ли они на бумаге и есть ли у меня копия таких договоренностей на бумаге? Нет. Но в существовании таких договоренностей я уверен", - сказал он журналистам перед зданием ГБР в понедельник утром.

Говоря о ситуации вокруг "вагнеровцев", Богдан отметил, что всю информацию, которой владеет, он расскажет следствию. "И это дело следствия – найти человека, который сорвал эту операцию, и доказать его вину в суде", - указал он.

По его мнению, "на данном этапе развития Украины" следствие не заинтересовано расследовать данное дело. "Но просто существование таких фактов всегда связано со многими следами, и даже через пять лет эти следы можно восстановить, установить, зафиксировать, и в дальнейшем, через какое-то время, я уверен, что это дело будет иметь судебную перспективу", - подчеркнул Богдан.

Теги: #рф #ермак #богдан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:49 14.09.2020
ГБР: Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких подтверждений возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти

ГБР: Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких подтверждений возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти

12:20 14.09.2020
Эксперты из Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении Навального "Новичком" - правительство ФРГ

Эксперты из Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении Навального "Новичком" - правительство ФРГ

12:00 14.09.2020
Богдан готов вернуться в политику, если будет такой общественный запрос

Богдан готов вернуться в политику, если будет такой общественный запрос

11:10 14.09.2020
Богдан заявил, что готов к любым допросам и намерен предложить одновременный допрос с людьми, которые подвергают сомнению его слова

Богдан заявил, что готов к любым допросам и намерен предложить одновременный допрос с людьми, которые подвергают сомнению его слова

10:38 14.09.2020
Киев в Берлине не брал никаких обязательств по пересмотру постановления Рады о местных выборах - Ермак

Киев в Берлине не брал никаких обязательств по пересмотру постановления Рады о местных выборах - Ермак

13:22 13.09.2020
МИД протестует в связи с проведением российской властью местных выборов в оккупированном Крыму

МИД протестует в связи с проведением российской властью местных выборов в оккупированном Крыму

12:29 13.09.2020
В Минобороны РФ заявляют, что белорусско-российские учения "Славянское братство" являются контртеррористическими и не направлены против других стран

В Минобороны РФ заявляют, что белорусско-российские учения "Славянское братство" являются контртеррористическими и не направлены против других стран

17:50 12.09.2020
Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020" – Зеленский

Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020" – Зеленский

16:59 12.09.2020
До конца сентября МККК должен получить доступ к удерживаемым в ОРДЛО украинцам, что значительно ускорит процесс их освобождения – Ермак

До конца сентября МККК должен получить доступ к удерживаемым в ОРДЛО украинцам, что значительно ускорит процесс их освобождения – Ермак

16:37 12.09.2020
Участие послов ОБСЕ во встрече в Берлине дает надежду на более высокий и конкретный уровень взаимодействия "Нормандского формата" и Минского процесса – Ермак

Участие послов ОБСЕ во встрече в Берлине дает надежду на более высокий и конкретный уровень взаимодействия "Нормандского формата" и Минского процесса – Ермак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР: Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких подтверждений возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти

Советники "Нормандской четверки" еще не обсудили все вопросы и не поставили в них точки, но главное, что сохраняется режим прекращения огня на Донбассе - Зеленский

История с "вагнеровцами" - случай, когда Украину пытались втянуть в международную политику, офис генпрокурора юридически был обязан направить запрос о выдаче - Венедиктова

Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде, и выход из ситуации следует искать в Нормандском формате

Украина хочет в Берлине привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников Нормандского формата и добиться возобновления взаимного освобождения удерживаемых лиц – Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Труханов лидирует в избирательной гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос КМИС

В "Евросолидарности" требуют заслушать Зеленского на закрытом заседании Рады

На этой пленарной неделе никаких изменений в постановление о местных выборах Рада рассматривать не будет – Разумков

Зміни до постанови про місцеві вибори не виноситимуть на розгляд Ради - Железняк

Верещук против переноса выборов

Проект госбюджета-2021 Рада может рассмотреть уже в пятницу - Разумков

Комитет Рады по здравоохранению откажется поддержать подготовленный Минфином проект бюджета, пока финансирование медицины не будет составлять 5% от ВВП - Радуцкий

В профильном комитете Рады не исключают возможности замены министра финансов

В Японии выбрали нового лидера правящей партии, им стал Есихидэ Суга, он сменит Синдзо Абэ на премьерском посту

Зеленский поздравил украинских танкистов и танкостроителей с профессиональным праздником

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА