Политика

11:10 14.09.2020

Богдан заявил, что готов к любым допросам и намерен предложить одновременный допрос с людьми, которые подвергают сомнению его слова

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Богдан заявил, что готов к любым допросам и намерен предложить одновременный допрос с людьми, которые подвергают сомнению его слова

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подчеркивает, что хочет разобраться, в рамках какого уголовного дела его хотят допросить в Государственном бюро расследований, готов к любым допросам, и намерен предложить провести одновременный допрос с людьми, которые подвергают сомнению его слова.

"Я хочу понять и поговорить со следователем: почему все-таки меня вызвали? Потому что на сайте ГБР было сообщение, что меня вызывают из-за моего интервью (Дмитрию Гордону – ИФ) и сведений, которые я там озвучил. Но само дело, по которому меня вызывают, было зарегистрировано 19 августа, в тот момент, когда интервью еще не существовало и не планировалось", - сказал он журналистам перед зданием ГБР в понедельник утром.

По его мнению, такую ситуацию можно трактовать как "определенного рода мошенничество" работников ГБР. "Потому что должен быть либо допрос по результатам интервью и это должно быть конкретное дело, либо допрос в рамках какого-то другого дела, которое уже давно существует, но на него нет никакой ссылки в сообщении ГБР (о вызове Богдана на допрос – ИФ). Поэтому сначала будем проводить допрос свидетеля, а потом уже допрос меня. Перед проведением допроса следователь должен пояснить свидетелю все вопросы об уголовном производстве, по которому его допрашивают", - пояснил экс-глава ОП.

Богдан также считает, что вызов его на допрос по результатам интервью – это "такая попытка напугать, что мы тебя преследовать уголовные делами". "Но я абсолютно этого не боюсь, знаю очень хорошо и процесс, и право, всегда наслаждаюсь проведение допросов. Хочу сказать своим оппонентам, что у любого человека в уголовном процессе кроме обязанностей есть и права. Так вот точно уверен, что свои права мы будем использовать полностью. Намерен предложить следователю провести одновременный допрос, очную ставку с людьми, которые подвергают сомнению те или иные мои слова", - сказал он.

Теги: #допрос #богдан
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