Политика

14:25 30.08.2019

Гончарук назвал "одним из самых сложных" решение оставить Авакова в Кабмине

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Гончарук назвал "одним из самых сложных" решение оставить Авакова в Кабмине

Решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных при формировании Кабинета министров, сказал в интервью журналистам в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук.

"Главный довод – в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить", - сказал он.

При этом, отметил премьер, "если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти". "Это, кстати, касается не только Авакова", - добавил он.

По словам Гончарука, он не доволен процессом реформирования МВД. "Одна из реформ, которая не состоялась – реформа полиции. Была реформа патрульной службы и дальше она не пошла. Реформу криминальной полиции надо продолжать", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что договорился на следующей неделе встретиться с Аваковым и "еще раз поговорить".

Теги: #гончарук #аваков
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