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15:41 01.12.2021

Аваков: Власть не должна использовать протесты как повод к ущемлению свободы слова

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Аваков: Власть не должна использовать протесты как повод к ущемлению свободы слова

Власти должны адекватно реагировать на акции протеста граждан и не использовать их как основание для борьбы с оппозицией и ущемления свободы слова, заявил экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе 12-го Киевского форума по безопасности в среду.

"Провокации всегда возможны. Здесь главное, чтобы у нас была адекватная власть. Бывают разные ситуации. Но реагирование на происходящие на улице события во время акций протеста может привести к желанию обуздать свободу слова или закрыть очередные телеканалы или объявить государственный переворот в исполнении оппозиционных партий", - сказал он.

Аваков подчеркнул, что в демократическом обществе существуют разные мнения, которые нужно уважать, и демократия всегда предполагает баланс. "Баланс предполагает прислушиваться к обществу. Иногда это бывает неудобно, но нужно прислушиваться", – отметил экс-глава МВД.

Говоря о вопросе войны, он выразил мнение, что это дело каждого гражданина, поскольку речь идёт о защите своего права на свободную и достойную жизнь.

"Война - это не только дело армии, это судьба нации. Мы должны иметь людей, мотивированных защищать это государство. Каждый гражданин должен понимать, что он защищает свой способ жизни, свои свободы, независимость. Он должен знать, что он идёт на войну, бросает свою мирную жизнь и идёт защищать государство, в котором потом будет жить свободным, независимым, экономически способным и это крайне важно, это более важно, чем вооружение для армии", - сказал Аваков.

Теги: #свобода_слова #аваков
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