Политика

20:54 11.03.2019

Тереза Мэй отравляется на переговоры по Brexit в Страсбург накануне ключевого голосования в парламенте - МИД Ирландии

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Тереза Мэй отравляется на переговоры по Brexit в Страсбург накануне ключевого голосования в парламенте - МИД Ирландии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник вечером отправляется в Страсбург, чтобы обсудить соглашение по Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу МИД Ирландии Саймона Ковни.

По словам министра, Т.Мэй попытается в преддверии ключевого голосование по Brexit в британском парламенте "завершить оформление соглашения" с Брюсселем по Brexit.

Газета The Daily Telegraph утверждает, что в Страсбурге вечером в понедельник премьер встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

На Даунинг-стрит, в свою очередь, заявили, что подтвержденных планов по каким-либо поездкам у Т.Мэй пока нет.

По данным Sky News, в ходе телефонного разговора с Ж.-К.Юнкером Т.Мэй заявила, что она готова представить ЕС новое предложение по Brexit в понедельник.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, сообщила в понедельник журналистам, что "важное предложение" Т.Мэй сделал Брюссель.

Sky News со ссылкой на неназванных постпредов ЕС сообщил, что переговорщики ЕС по Brexit предлагали предоставить Великобритании право в одностороннем порядке выйти из договоренностей по ирландской границе, однако британский Кабмин это предложение отверг.

Предыдущее голосование по Brexit в британском парламенте провалилось, в частности, из-за того, что многие депутаты выступали против "страховочного плана" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Некоторые из членов парламента требовали вовсе убрать подобный пункт из договоренностей с ЕС, другие готовы были принять сделку, если у Великобритании будет возможность в одностороннем порядке прекратить действие плана.

Новое голосование по Brexit в палате общин Великобритании запланировано на 12 марта. Выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта.

Теги: #мей #brexit
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