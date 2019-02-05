Фракция БПП готова оказать помощь Супрун для восстановления ее в должности

Народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" готовы оказать юридическую поддержку Уляне Супрун, отстраненной от должности и.о. министра здравоохранения Украины согласно определению суда, чтобы восстановить ее в должности, заверил заместитель главы этой фракции Сергей Березенко.

"Как народному депутату, мне сложно обсуждать решение суда. Я убежден, что Уляна должна подать апелляционный иск, бороться и защищать свои интересы и интересы государства в суде. Если нужна будет какая-то юридическая помощь от нас, фракции, народных депутатов, мы ее обязательно окажем. Мы – за Уляну Супрун", - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Комментируя определение Окружного административного суда Киева об отстранении от должности и.о. главы Минздрава У.Супрун, как частное лицо С.Березенко назвал его "компрометирующим" государство и "неуместным".

Он также считает циничным такое решение, когда идет реализация медицинской реформы.

"Если кто-то хочет разрушить реформу таким образом, решением суда, очевидно, общество должно высказать свое возмущение", - добавил С.Березенко.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева по иску народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Окружном административном суде Киева пояснили, что приняли решения о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о.

Как сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева, суд определил запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины У.Супрун совершать "любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". "В то же время ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра", - сказано в сообщении.