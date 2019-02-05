Политика

17:57 05.02.2019

Фракция БПП готова оказать помощь Супрун для восстановления ее в должности

2 мин читать
Фракция БПП готова оказать помощь Супрун для восстановления ее в должности

Народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" готовы оказать юридическую поддержку Уляне Супрун, отстраненной от должности и.о. министра здравоохранения Украины согласно определению суда, чтобы восстановить ее в должности, заверил заместитель главы этой фракции Сергей Березенко.

"Как народному депутату, мне сложно обсуждать решение суда. Я убежден, что Уляна должна подать апелляционный иск, бороться и защищать свои интересы и интересы государства в суде. Если нужна будет какая-то юридическая помощь от нас, фракции, народных депутатов, мы ее обязательно окажем. Мы – за Уляну Супрун", - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Комментируя определение Окружного административного суда Киева об отстранении от должности и.о. главы Минздрава У.Супрун, как частное лицо С.Березенко назвал его "компрометирующим" государство и "неуместным".

Он также считает циничным такое решение, когда идет реализация медицинской реформы.

"Если кто-то хочет разрушить реформу таким образом, решением суда, очевидно, общество должно высказать свое возмущение", - добавил С.Березенко.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева по иску народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Окружном административном суде Киева пояснили, что приняли решения о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о.

Как сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева, суд определил запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины У.Супрун совершать "любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". "В то же время ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра", - сказано в сообщении.

Теги: #супрун #бпп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:36 05.02.2019
Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

18:30 05.02.2019
Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

18:10 05.02.2019
В посольствах Великобритании и США внимательно следят за ситуацией с отстранением Супрун

В посольствах Великобритании и США внимательно следят за ситуацией с отстранением Супрун

16:41 05.02.2019
В Окружном админсуде пояснили, что отстранили Супрун из-за двойного гражданства и превышения ею срока пребывания в статусе и.о.

В Окружном админсуде пояснили, что отстранили Супрун из-за двойного гражданства и превышения ею срока пребывания в статусе и.о.

15:55 05.02.2019
В посольстве Швейцарии обеспокоены возможными негативными последствиями для реформы системы здравоохранения в Украине из-за решения суда относительно Супрун

В посольстве Швейцарии обеспокоены возможными негативными последствиями для реформы системы здравоохранения в Украине из-за решения суда относительно Супрун

15:49 05.02.2019
Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

15:23 05.02.2019
Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

14:54 05.02.2019
Розенко не видит оснований для отстранения Супрун от должности и.о. главы Минздрава

Розенко не видит оснований для отстранения Супрун от должности и.о. главы Минздрава

14:48 05.02.2019
Кабмин будет отстаивать Супрун во главе Минздрава, в Раде нет голосов для назначения министра - нардеп Денисенко

Кабмин будет отстаивать Супрун во главе Минздрава, в Раде нет голосов для назначения министра - нардеп Денисенко

13:47 05.02.2019
Десятая сессия Рады станет решающей перед парламентскими выборами - нардеп от "БПП"

Десятая сессия Рады станет решающей перед парламентскими выборами - нардеп от "БПП"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

Генпрокуратура внесла в ЕРДР сведения о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины Медведчуком по обращению Тетерука

Порошенко: Президентские и парламентские выборы 2019 года должны стать для Украины тестом на демократию

Порошенко: в Украину придет мир, и она не отступит от своих условий – российские войска должны уйти с нашей земли

В Раде зарегистрирован законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на выборах в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

РФ попытается помешать конституционному закреплению курса Украины в ЕС и НАТО, допускает Порошенко

Профильный комитет Рады хочет заверить мировую общественность и украинцев в своей приверженности медреформе

Ряд украинских медиа подписал меморандум об объективном освещении выборов

Соратники Медведчука обвинили "Народный фронт" в попытках сорвать восстановление мира на Донбассе

Экс-нардеп Кармазин также подал документы для регистрации кандидатом в президенты

Кандидатов в президенты стало 34 - ЦИК зарегистрировала "руховца" Кривенко, первого замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Кривоноса и еще двух самовыдвиженцев

Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Н.Савченко на 11 февраля

Гриценко предлагает на пост министра обороны Ивана Апаршина

Эрдоган: Турция не изменит позицию по Сирии даже в случае санкций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА