Экономика

17:35 28.05.2021

Глава департамента закупок "Нафтогаза" Супрун завершил работу в компании

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Глава департамента закупок "Нафтогаза" Супрун завершил работу в компании

Руководитель департамента по контрактации НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Супрун завершил работу в компании.

"Вот дошла очередь и до меня. Свободен. Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе". Семь лет - самый длинный период в трудовой книжке", - написал он на своей странице в Facebook.

Супрун в "Нафтогазе" также занимал должность гендиректора дочернего предприятия НАК – "Углесинтезгаз Украины".

Как сообщалось, с 29 апреля 2021 года на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева назначен Юрий Витренко.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #супрун #увольнение
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