Политика

14:42 05.05.2020

Супрун назвала инициируемые изменения медреформы "трусливым шагом в прошлое" и защитой политических интересов власти

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Супрун назвала инициируемые изменения медреформы "трусливым шагом в прошлое" и защитой политических интересов власти

Попытками "улучшить реформу" президент Украины Владимир Зеленский, глава профильного комитета парламента Михаил Радуцкий и министр здравоохранения Максим Степанов защищают свои политические интересы и статус-кво фармацевтической мафии, считает экс-глава Минздрава Уляна Супрун.

"Нельзя трансформировать уровень медицинской помощи в больницах и поликлиниках, когда ты смотришь на медиков как на электорат/потенциальный риск для местных выборов осенью. Сегодня и Зеленский, и Радуцкий, и Степанов защищают исключительно собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии",- написала она в Facebook во вторник.

Кроме того, инициируемые изменения Супрун назвала трусливым шагом в прошлое.

"Называть "улучшением реформы" трусливый шаг в прошлое – значит, лгать и презирать всех украинцев, в том числе медиков, которые заслуживают достойного и справедливого вознаграждения за свою работу. Настоящая трансформация системы здравоохранения не может быть воплощена, когда власть стремится исключительно нравиться",- отметила экс-и.о.министра.

"Если много слушать бред Глузман о ЦРУ и "мировом заговоре", то можно даже не почувствовать, как превратишь всю страну в дурдом. Если считать голосом "бедных врачей" миллионера и укрывателя убийц Тодурова, то можно даже не почувствовать, как все вменяемые врачи уйдут. Если для противодействия пандемии привлекать "экспертизу" инфекциониста-расиста Голубовскую, то можно за три месяца до сих пор не суметь тестировать людей на COVID-19 в достаточных масштабах и не обеспечить медиков элементарными средствами защиты",- добавила она.

Теги: #супрун #медреформа
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