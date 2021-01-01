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23:58 01.01.2021

Супрун дала последний совет и попрощалась с украинцами в Фейсбуке

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Супрун дала последний совет и попрощалась с украинцами в Фейсбуке

Экс-глава Минздрава Украины Уляна Супрун написала последний пост, в котором попрощалась с украинцами.

"Конфликтуйте и не идите на компромисс со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, будто бы этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ожидайте, что это сделает кто-то другой", – написала Супрун на своей странице в Фейсбук в пятницу, уточнив, что это последний совет украинцам.

Экс-министр подчеркнула, что выпустила свой последний пост в социальной сети.

Она добавила, что "если имеешь смелость прощаться, то всегда будешь иметь надежду до встречи".

 

Теги: #супрун #пост
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