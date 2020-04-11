Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун: для главы Минздрава Степанова приоритеты – борьба с коронавирусом и продолжение медреформы

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию на сайте главы государства от 23 марта 2020 года с призывом вернуть Уляну Супрун на пост министра здравоохранения Украины.

Глава государства напомнил, что постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 года министром здравоохранения Украины назначен Максим Степанов.

Зеленский отметил, что новый глава Минздрава приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы.

"Относительно продления медицинской реформы информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с законом Украины от 19 октября 2017 года "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи", - указал Зеленский.

Уляна Супрун возглавляла Министерство здравоохранения Украины с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года.