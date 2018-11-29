Политика

12:54 29.11.2018

Рада должна внести изменения в закон о местных выборах, учитывая последствия военного положения – Айвазовская

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Рада должна внести изменения в закон о местных выборах, учитывая последствия военного положения – Айвазовская

Верховная Рада Украины должна внести изменения в закон о местных выборах, учитывая последствия введения военного положения для избирательного процесса, считает координатор избирательных программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Парламенту мы бы рекомендовали уже сейчас подготовить изменения в закон о местных выборах, чтобы те территориальные громады, где избирательный процесс может быть приостановлен, четко понимали, каким образом он будет или повторно объявлен, или возобновлён", - сказала О.Айвазовская на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Теги: #айвазовская
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