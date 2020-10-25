Выборы

Выборы

23:38 25.10.2020

На местных выборах Зеленский злоупотреблял админресурсом - Айвазовская

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На местных выборах Зеленский злоупотреблял админресурсом - Айвазовская

На местных выборах президент Украины Владимир Зеленский злоупотреблял административным ресурсом, поскольку в своих выступлениях использовал лозунги партии "Слуга народа", заявила председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Президент злоупотреблял административным ресурсом, он не был над процессом, он стал его частью, чем нарушил международные стандарты. Это правда... Что является важным: президент в своих выступлениях использовал лозунги одной из политических сил, а именно "Слуги народа". Этим он принял участие в агитации за эту политическую партию, потому что мы видели эти слоганы на билбордах, на внешней рекламе и т.д.", - сказала она в эфире ток-шоу "Мир и война" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.

Айвазовская подчеркнула, что работа людей, которые проводили инициированный президентом опрос в день выборов, должна быть оплачена прозрачно и официально. По ее данным, эти люди нанимались несколькими рекрутинговыми компаниями.

"Они себя не называют, но они обзванивали по базе общественных организаций, объединений граждан всех подряд, они моим коллегам в разных регионах звонили напрямую. У меня есть аудиозаписи разговоров на 15-20 минут. Соответственно, я уверенна, они звонили в общественные организации, независимо от того, являются они молодежными, взрослыми, пенсионерскими", - пояснила председатель правления "ОПОРА".

Айвазовская добавила, что компании в коммуникации говорили, сколько будет оплачено тем, кто проводил опрос, что договора будут заключены официально, как гражданско-правовые.

"Сегодня я уточняла у организаторов, будут ли действительно оплачены официально эти средства, как гражданско-правовые договора подряда, мне гарантировали, что будут. Соответственно, с них будут оплачены налоги. Соответственно, бюджет этого опроса - 39 млн гривень. Если рассчитывать, 55% участков покрытия, один человек на участок, 1200 (грн – ИФ) на руки, 480 гривень налогов плюс 40 гривень на рекрутера. Это ведомости, которые моим коллегам под запись предоставляли те компании...", - указала она.

Теги: #айвазовская #админресурс #мнение #всеукраинский_опрос

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