Активную предвыборную кампанию на местных выборах ведут более 70 партий, лишь 5 - на общенациональном уровне – "Опора"

Большинство из политических партий Украины, участвующих в местных выборах в Украине, запланированных на 25 октября, ведут активную предвыборную кампанию исключительно на местном и региональном уровне, заявила председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Проведение кампании является достаточно активным. На протяжении этого этапа мы отслеживали, что около 73 партий ведут активную предвыборную борьбу в рамках всей Украины, из них 5 абсолютно на национальном уровне – "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За майбутнє", "Батькивщина" и "Наш край". В то же время три партии ведут активную предвыборную борьбу в более чем 10 областях Украины, а именно "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Пропозиция", "Победа Пальчевского". Около 50 партий проявляют свою активность исключительно на местном и региональном уровне", - сказала Айвазовская на пресс-конференции в пятницу.

В "Опоре" указывают на превалирование местных проектов на этих выборах. "Если анализировать в общем и смотреть на пропорцию активной национальной кампании и локальных, то все-таки, не имея статуса региональных партий, региональные или местные политические группы превалируют, учитывая особенность этих выборов", - добавила Айвазовская.