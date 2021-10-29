Во время избирательных кампаний выборов мэра Харькова и довыборов в Раду на округах в Херсонской и Черкасской областях имело место использования админресурса – ОПОРА

Избирательные кампании выборов мэра Харькова и промежуточных выборов народных депутатов на округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) проходили достаточно конкурентно, но при этом имело место использование административного ресурса и зафиксированы случаи с признаками подкупа избирателей, заявила глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Общие выводы касательно выборов в одномандатных мажоритарных округах таковы: выборы проходили достаточно конкурентным способом, поскольку сама кампания уже завершается с точки зрения предвыборной агитации и борьбы между субъектами избирательного процесса в коммуникации с избирателями, которые имели достаточно широкий спектр предложений со стороны разных политичных групп. На самом деле, к сожалению, имело место и использование административного ресурса, в частности на все трех выборах. Если вспомнить Харьков, то такие оценки можно дать и этому избирательному региону", – сказала Айвазовская в пятницу на пресс-конференции "Админресурс и беспрецедентная борьба с кандидатами-двойниками – как Херсонщина, Черкащина и Харьков подготовились к выборам" в пятницу в Киеве.

По ее словам, также во всех случаях зафиксированы происшествия, имеющие признаки подкупа избирателей. "Национальная полиция Украины открыла 12 уголовных дел относительно нарушений на выборах. Серди них четыре касаются подкупа избирателей, пять – введения их в заблуждение и использования кандидатов-двойников", – уточнила глава правления "Опоры".

Айвазовская напомнила, что в бюллетене на 197-м округе присутствуют три кандидата с фамилией Голуб и в то же время мог быть второй кандидат с фамилией Войцеховский, но акт о смене его имени был обжалован основным кандидатом.

Кроме того, сравнивая избирательную кампанию в 184-м (Херсонская область) и 197-м (Черкасская область) округах, глава правления "Опоры" подчеркнула, что наиболее конкурентной она была на Черкащине, поскольку в этом регионе агитацию в разных формах проводили 12 кандидатов из 25-ти, тогда как на Херсонщине – только шесть из 15-ти, принимающих участие в кампании.

Касательно выборов мэра Харькова, как отметила Айвазовская, в них вызвались принять участие 13 кандидатов, из которых 10 будут включены в избирательный бюллетень, а трое отказались баллотироваться. По данным "Опоры", кандидатами на пост Харьковского городского головы являются преимущественно самовыдвиженцы, а не представители политических партий.

По словам старшего аналитика "Опоры" Александра Клюжева, в Харькове не зафиксированы непосредственные инциденты подкупа избирателей в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины, но "есть проблема с фокусированием их внимания на определенных материальных благах, а не на программах и стратегиях развития громады".

Как сообщалось, 31 октября в Харькове пройдут выборы мэра, а в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) – промежуточные выборы народных депутатов.